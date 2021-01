Le salaire de Neymar dÃ©fendu par... Domenech

En conférence de presse ce vendredi, le coach nantais a indiqué qu'il n'avait pas son mot à dire sur la question et qu'une telle réduction devait être négociée via l'UNFP, le syndicat des joueurs, et uniquement entre les clubs et les acteurs du championnat.

"Les joueurs ont leurs représentants à l'UNFP. Ce n'est pas mon travail de dire quelque chose, même en tant que président de l'UNECATEF. J'avais pris les devants en disant que nous n'avions pas de directive à donner aux joueurs ou aux entraîneurs, a tonné l'ancien sélectionneur. Là, il y a seulement une ouverture des discussions. [...] C'est la liberté personnelle. Chacun décidera avec son président. Si on ne demande des efforts qu'aux joueurs... Il y a aussi la question des charges salariales."

Raymond Domenech a également rétorqué à ceux qui jugent trop élevés les salaires des footballeurs, surtout dans cette période compliquée liée au coronavirus et à la crise des droits TV.

"On peut demander des efforts un peu à tout le monde et pas à sens unique. Les salaires des joueurs, il y en a la moitié voire les trois-quarts qui vont à l'Etat, a appuyé le boss des Canaris. C'est un constat chiffré. Neymar, par exemple, la moitié de son salaire est partagée entre nos hôpitaux, nos écoles et tout le reste. Ne l'oublions pas."

Raymond Domenech a également martelé certains faits afin de remettre les choses dans leur contexte dans cet épineux dossier.

"On peut parler de salaires excessifs mais à un moment, remettons les choses dans la réalité, a encore insisté le coach de 68 ans avant de penser au sportif. Et pour le moment, ma réalité c'est le match de dimanche contre Lens."

Rappelons que l'UNFP a tenu une première réunion, mardi dernier, avec la LFP et plusieurs présidents de clubs de l'élite afin de trouver une solution idoine dans le dossier des salaires.