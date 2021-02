Le salaire fou de Vidal remet en question son futur à l'Inter

En Italie, on se demande si Arturo Vidal restera à l'Inter ou non. Il a un contrat jusqu'en 2022 avec une option pour une année supplémentaire, mais la crise économique jette un doute sur sa continuité. Il gagne 6,5 millions d'euros nets par an, un chiffre qui, selon 'La Gazzetta dello Sport, pourrait inciter le club à le laisser partir s'il n'obtient pas le niveau de performance souhaité.