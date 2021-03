Le salaire inaccessible de Kylian Mbappé

Malgré les critiques, Kylian Mbappé a déjà inscrit 28 buts avec le PSG cette saison. Mais ce qui fait surtout parler, c'est l'avenir du Français au PSG, alors que son contrat prendra fin en 2022 et que le Real Madrid rêve toujours de lui.

Alors que la star parisienne évalue différentes destinations, le Real Madrid attend Kylian Mbappé depuis plusieurs années maintenant. Mais la situation actuelle du marché des transferts pourrait rendre compliquée son arrivée à Madrid difficile cette été.

Et en plus du coût du transfert, qui pourrait être historique, le cklub ibérique devra lui proposer un salaire élevé pour convaincre le natif de Bondy de rejoindre la capitale espagnole. Une chose qui ne sera pas facile quand on voit ce qu'il gagne déjà à Paris. Ce vendredi matin, 'L'Équipe' a dévoilé les salaires de tous les joueurs de la Ligue 1.

Et Kylian Mbappé est logiquement tout en haut du classement. Deuxième plus gros salaire de la compétition française, derrière son coéquipier Neymar, Mbappé est payé jusqu'à 25 millions d'euros par saison, une somme qui augmente avec le temps.

En raison d'une clause dans son contrat avec le PSG, ce salaire augmente chaque année. S'il reste jusqu'à la fin de son contrat en 2022, le Français percevrait alors un total de 26,5 millions d'euros au Parc des Princes.

Mais le plus problématique ne se trouve pas là pour le Real Madrid. Si l'attaquant signe sa prolongation avec le PSG, son salaire pourrait donc atteindre les 30 millions par saison. Des sommes vertigineuses que très peu d'autres clubs pourraient proposer à Mbappé à l'heure actuelle.