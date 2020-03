Le salaire monumental que City veut offrir à De Bruyne pour qu'il reste

L'effectif de Manchester City est probablement est des meilleurs en Europe et dans le monde. Pourtant, cela pourrait ne plus être le cas dans quelques mois. Car, au delà des gros salaires, les joueurs veulent disputer les plus grandes compétitions européennes. Une chose qui pourrait être interdite à City pour les deux prochaines saisons. Pour garder leurs meilleurs joueurs, les dirigeants de City comptent bien y mettre le prix.

Le premier cas d'importance maximale est celui de KDB, sans doute le meilleur joueur de cette équipe avec Raheem Sterling. Les deux sont la priorité absolue de la direction sportive. Le quotidien 'Express' nous révèle les détails du contrat du Belge.

De Bruyne passerait donc à un salaire de 20 millons d'euros annuels, si jamais il décidait de renouveler son contrat avec City, ce qui correspond à 384 000 euros par semaine. Une proposition qui éloignerait les intentions du Real et d'autres clubs européens.

Le Belge, qui est justement incertain pour la rencontre contre le Real, en est à sa cinquième saison sous le maillot Skyblue.