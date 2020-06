Le samedi des Bleus : Guendouzi clasheur, Hernandez passeur

Guendouzi frustré

Dans une équipe à qui décidément pas grand-chose ne réussit et qui voit doucement s'étioler son espoir européen, Mattéo Guendouzi s'est malheureusement distingué surtout par son mauvais geste au coup de sifflet final. Excédé sans doute d'avoir vu Arsenal se faire renverser dans le dernier quart d'heure par le mal classé Brighton, après avoir mené, le milieu de 21 ans s'en est pris à l'attaquant franco-argentin Neal Maupay, buteur décisif dans le temps additionnel et tenu pour responsable de la blessure du gardien londonien Bernd Leno, qu'il avait poussé dans le dos en fin de première période. Guendouzi a notamment passé son bras autour du cou de Maupay et les deux joueurs ont échangé des mots acerbes. Le revers de la médaille de son tempérament de battant qui déteste la défaite, mais pas sûr que ce geste et son attitude plairont beaucoup au sélectionneur Didier Deschamps.

A ses côtés, Alexandre Lacazette a fait un match moyen, à l'image d'une attaque londonienne qui aurait dû davantage marquer. Il a manqué un peu de vivacité pour éviter le retour de Lewis Dunk qui a contré son tir de près à la 10e et sa tête sur un centre de Bukayo Saka à la demi-heure de jeu n'a pas été assez appuyée. Mais il y a tout de même eu de belles phases avec Pierre-Emerick Aubameyang, comme cette talonnade en pleine surface pour le Gabonais qui a été devancé par Adam Webster (45+3).

Hernandez rassuré

Dans ce match sans enjeu entre le Bayern et Fribourg, l'entraîneur bavarois Hansi Flick avait donné leur chance à cinq remplaçants, dont Michaël Cuisance et Lucas Hernandez côté français.

Hernandez, qui manquait cruellement de rythme après plusieurs mois sans jouer, retrouve doucement ses sensations. Il n'a cette fois pas commis d'erreur et Flick ne l'a pas sorti à l'heure de jeu, comme il l'avait fait contre Mönchengladbach samedi dernier. Sa meilleure inspiration a été de suivre un contre rapidement mené à la 37e minute et de centrer de près pour Lewandowski, qui a marqué le troisième but de son équipe (3-1).

Benjamin Pavard, indéboulonnable sur le flanc droit de la défense, a été égal à lui-même. Après une période de rodage tactique en début de saison, le champion du monde est désormais toujours solide défensivement, son apport offensif s'améliore et ses centres sont de bonne qualité.

Kingsley Coman, mis au repos en début de match, est entré à l'heure de jeu lorsque Cuisance est sorti. L'ancien Parisien a eu une belle occasion dès son entrée, mais a été contré par un défenseur. Il n'a ensuite pas modifié le cours de ce match déjà plié depuis longtemps.