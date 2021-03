Le sauveur de Leeds s'appelle Bamford

Tout était réuni pour un match intéressant à Craven Cottage entre deux équipes très attrayantes. Le début du match était très équilibré, avec une succession d'occasions pour les deux. À la 8e minute du match, le premier but a été marqué par Ayling, mais il a été refusé par l'arbitre après vérification de la VAR pour un hors-jeu antérieur.

Le score n'a pas changé jusqu'à la demi-heure de jeu lorsque, suite à une remise en jeu d'Alioski, Harrison, après avoir laissé rebondir le ballon, adressait un centre vers le point de pénalty que Bamford ne manquait pas de convertir d'un puissant tir du gauche qui battait le gardien de Fulham à ras de terre. Il s'agit du 14e but de l'attaquant anglais depuis le début de la saison.

Après ce but, les locaux ont commencé à faire pression pour égaliser et, grâce à la décontraction de l'équipe de Bielsa, l'égalisation est intervenue à la 38e minute. Le but est l'œuvre d'Andersen qui, sur un corner, a réussi à mettre le ballon au fond des filets de Meslier.

C'est sur ce score de 1-1 que l'on est arrivé à la mi-temps d'un match où les occasions se sont succédées de part et d'autre et c'est certainement le résultat le plus juste.

Le début de la deuxième mi-temps a été nettement dominé par Leeds United, qui n'a cessé de tenter de prendre l'avantage. Ça s'est finalement passé lorsque, à l'heure de jeu, Fulham a perdu le ballon au milieu du terrain et que le ballon a fini par arriver à l'incontournable Bamford. Après une brillante passe en profondeur pour Raphinha, il a permis à son coéquipier de débloquer la situation.

Le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. Leeds United a obtenu une victoire importante à l'extérieur qui lui permet de rester dans la première moitié du tableau. Une fois de plus, Bamford a été décisif pour donner les trois points à son équipe.