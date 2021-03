Le sauveur du Celtic pourrait Ãªtre Roy Keane

Les Rangers ont rappelé les jours de gloire d'antan et ont remporté le titre de champion d'Écosse dix ans après leur dernier titre, après une relégation et une liquidation qui ont mis leur avenir en péril.

Les hommes de Steven Gerrard l'ont réalisé contre un Celtic totalement diminué, qui a payé l'usure de tant d'années de succès et le manque d'ambition d'une équipe trop confiante.

Les catholiques du Celtic sont à des années-lumière des protestants que sont les Rangers et cela va provoquer un changement de direction dans l'équipe. Selon 'The Sun', Neil Lennon, l'architecte du succès, va quitter l'équipe et il y aura un nouvel entraîneur dans l'équipe du trèfle.

Roy Keane, ancien joueur de Manchester United qui a fait un bref passage au Celtic en fin de carrière, prendra les rênes du club, selon 'The Sun'.

Commentateur sur 'Sky Sports', l'ancien milieu de terrain a dirigé Sunderland et Ipswich Town sans grand succès et a été assistant pour l'équipe nationale irlandaise, Aston Villa et Nottingham Forest. Son caractère, il faut le dire, semble idéal pour mener la reconstruction du Celtic.