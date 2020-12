Le sauveur innatendu de Klopp qui devait pourtant quitter le club cet été

En battant l'Ajax, Liverpool s'est assuré la première place de son groupe de Ligue des champions. Une prouesse que les Reds ont réalisé aussi grâce à la performance de Kelleher. Aussi inattendu que décisif.

La blessure d'Alisson, une de plus cette saison chez les Reds, a obligé Jürgen Klopp à chercher un remplaçant. À la surprise générale, ce n'est pas Adrian qui était présent dans les buts de Liverpool hier mais le jeune Kelleher.

Le gardien de 21 ans a fait ses grands débuts cette saison avec Liverpool à Anfield dans ce match de Ligue des champions contre l'Ajax. Klopp a révélé après le match pourquoi il a choisi le gardien de but irlandais.

"Nous avions besoin d'un gardien comme Caoimhin pour faire face au pressing de l'Ajax. Il a très bien réussi, mais au final, tout se résume à éloigner le ballon des buts, et il l'a fait de manière sensationnelle à deux reprises. Il a été difficile d'écarter Adrian parce qu'il a si bien réussi ces dernières saisons", a-t-il rappelé en conférence de presse.

Le plus curieux est que Kelleher a failli quitter Liverpool sous forme de prêt cet été. Le sélectionneur irlandais Stephen Kenny l'a confirmé par le passé, comme l'a rapporté 'AS' : "Il était censé être prêté en Eredivisie pour une saison, mais lorsque le premier gardien de but de Liverpool a été blessé, ils ont stoppé les négociations. Il (Kelleher) voulait être prêté, il est prêt à jouer et nous avons pensé qu'il aurait pu bénéficier de ce transfert"