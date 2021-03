Lukaku dévoile le régime qui lui a fait perdre 10 kilos

Romelu Lukaku est un nouvel homme à l'Inter Milan et son régime alimentaire y est pour beaucoup. C'est en tout cas ce qu'a révélé l'attaquant de 27 ans dans un "podcast" avec le nutritionniste de l'équipe italienne Matteo Pincella, publié par les canaux officiels du club.

"J'ai changé mon régime alimentaire depuis mon arrivée à l'Inter et je ne me suis jamais senti aussi fort. Depuis que je suis à l'Inter, nous avons fait une analyse de mon corps et il a beaucoup changé. Je mange beaucoup de salades composées, de poisson, de poulet et de pâtes shirataki", a déclaré l'international belge.

Il a ajouté : "Je mange beaucoup de salades composées et de poisson, qui ont un effet important sur moi. Je prends de la carnitine, ça me fait du bien et je prends des vitamines. La veille du match, je peux manger beaucoup de sucres lents. La réhydratation est très importante, tout comme le sommeil, surtout quand on prend de l'âge. Comment récupérer après les matchs ? Je mange des sucres lents, la plupart du temps, je mange deux assiettes de gnocchi, ça dépend de ce que le chef a préparé. Ils font effet rapidement, ils m'aident beaucoup".

58 buts en 84 matchs

Après avoir quitté Manchester United, Lukaku a perdu dix kilos, passant de 100 sur le sol britannique aux 90 qu'il pèse aujourd'hui : "Les glucides ? J'adore les patates douces et le riz noir. Chaque pays a sa propre façon de manger : j'ai toujours été un joueur explosif, mais l'Italie m'a fait passer à un autre niveau. J'ai atteint un autre niveau physiquement et mentalement".

"Mon régime alimentaire se compose de salades composées pour le déjeuner, de beaucoup de blanc de poulet et de pâtes shirataki. Je ne change pas trop mon alimentation, pour jouer dans notre équipe, il faut être très résistant, nous courons beaucoup. Grâce à ce mode de vie, je me sens mieux sur le terrain, je suis plus réceptif et plus rapide", a déclaré le joueur de l'Inter.