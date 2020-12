Le sélectionneur de la Suède évoque sa réunion avec Ibrahimovic

Depuis plusieurs mois maintenant, Zlatan Ibrahimovic fait comprendre qu'il serait intéressé par un retour en sélection, lui qui avait pris sa retraite internationale après l'élimination de son pays à l'Euro 2016.

En pleine forme malgré ses 39 ans, le joueur du Milan AC avait eu une réunion avec le sélectionneur de la Suède, Janne Andersson, lors des dernières semaines pour discuter de la situation et d'un éventuel retour.

En conférence de presse, le sélectionneur est de nouveau revenu sur cette réunion avec l'attaquant : "C’était une discussion entre quatre yeux. On s’est assis et on a parlé. Comme je l’ai déjà dit, c’était une bonne réunion."

"Nous avons parlé longtemps, en paix et dans le calme. Ce que j’en retiens, c’est qu’il est vraiment sérieux. Avant, je ne le croyais pas. Maintenant, si. Et c’est mon boulot de prendre une décision", a assuré le sélectionneur. Un retour de Zlatan Ibrahimovic avant l'Euro est de plus en plus probable.