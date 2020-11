Le sélectionneur suédois pas contre un retour de Zlatan Ibrahimovic

Alors qu'après l'Euro 2016 Zlatan Ibrahimovic quittait sa sélection en prenant sa retraite internationale, l'attaquant du Milan AC pourrait finalement réintégrer sa sélection, l'entraîneur de la Suède ne s'y est pas opposé.

En effet, si le géant suédois fait régulièrement référence à sa sélection, laissant planer le doute sur une réelle intention de retour, c'est aujourd'hui le sélectionneur suédois, Janne Andersson, qui s'est exprimé sur le sujet.

"Je suis assez énervé, même si je ne suis pas les réseaux sociaux et que Zlatan peut publier ce qu'il veut. Il m'a dit en 2016 qu'il voulait partir, et j'ai respecté son choix. Alors maintenant, c'est à lui, s'il veut être à nouveau impliqué en équipe nationale, de changer d'avis et de le dire clairement. Dans ce cas, ce sera à moi de gérer ça et de décider", a-t-il d'abord déclaré.

Avant de faire l'éloge du meilleur buteur de Serie A et de sa motivation : "Je mentirais si je disais que je suis surpris. Mais je suis impressionné et frappé par la façon dont il peut continuer à avoir cette faim sur le terrain, cette qualité dans tout ce qu'il fait. C'est un grand athlète, de loin le meilleur joueur suédois de tous les temps. Ce qu'il fait est incroyable, je ne peux que le féliciter."