Le seul joueur à pouvoir suivre la cadence de Mbappé

Des doutes subsistaient quant à la santé de Kylian Mbappé, mais le Français s'est finalement remis de ses pépins physiques et les deux meilleurs buteurs de Ligue 1 de la saison dernière se retrouveront ce week-end au Stade Louis II, et ce au milieu d'une lutte entre les deux joueurs pour dépasser l'autre une bonne fois pour toutes. L'ancien Sévillan est également à la recherche d'une place pour l'Euro.

Ni Kylian Mbappé ni Wissam Ben Yedder ne semblent vouloir partager l'honneur d'être le meilleur attaquant de l'élite du football français cette saison encore. En effet, les internationaux français sont en bonne voie pour imiter leurs performances de la saison 2019-20.

Le Parisien et Monégasque ont tous deux inscrit 18 buts chacun dans le championnat de France, soit 25 et 24 respectivement entre cette saison et la dernière. Actuellement, Mbappé est légèrement en avance sur Ben Yedder avec sept buts en 2020-21.

Malgré le faible écart qui les sépare, c'est la star du PSG qui se montre la plus prolifique, avec une moyenne de 1,02 but par match, contre 0,66 pour l'ancien joueur du FC Séville, qui compte également moins de tirs (0,99) que son adversaire (2,63).

Dans l'ensemble, les chiffres de Kylian Mbappé sont bien supérieurs à ceux de Ben Yedder, ce qui lui confère beaucoup de mérite. Le chouchou de Didier Deschamps effectue également beaucoup plus de dribbles (12,88 contre 2,64), avec un taux de réussite de 56,82 %, et est un superbe passeur décisif (0,88) par rapport au tueur de la Principauté (0,11).

Cependant on ne peut pas en demander trop au joueur de Monaco, plus âgé de neuf ans que le joueur le plus prometteur du football mondial actuel. En effet, Mbappé est sur une progression exponentielle au cours des quatre dernières saisons depuis qu'il a quitté Louis II. Ben Yedder semble malgré tout déterminé à poursuivre le combat jusqu'au bout. Encore une fois.