Le sobre hommage du Barça rendu à Maradona

Diego Armando Maradona a laissé sa marque partout où il est passé. Il a également joué au FC Barcelone, où il a vécu ses deux premières années dans le football européen de 1982 à 1984. Ce dimanche, avant d'affronter Osasuna, les blaugranas lui ont rendu hommage.

Comme c'est maintenant la coutume, les deux clubs ont observé une minute de silence sobre qui n'a pas été interrompue par des applaudissements. Un moment d'émotion où les caméras se sont surtout focalisées sur Lionel Messi, qui priait en regardant le sol.

Pendant cette minute de silence, sur les écrans du Camp Nou apparaissait une photo de l'Argentin. Et dans les tribunes, on pouvait également voir un maillot de Diego Maradona avec le Barça, encadré et avec le "10" de l'Argentin dans le dos.

Sur le terrain, sur la touche et à côté du logo de Barcelone, près du banc de Ronald Koeman, une mosaïque de fleurs représentant également le maillot catalan de la "Pelusa" qui a été placé dans le rond central pendant la minute de silence.

D'autre part, le Barça a également rappelé que ce samedi, le club fête ses 121 ans.