Le sondage qui pousse Lacazette vers la porte de sortie

Arrivé à Arsenal en provenance de l'Olympique Lyonnais contre la somme de 53 millions d'euros lors de l'été 2017, l'attaquant français s'est affirmé comme l'un des meilleurs attaquants de Premier League, même si ce dernier brille moins cette saison.

En effet, le natif de Lyon n'a inscrit que 9 buts et n'a délivré que 3 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues, lui qui comptait 19 buts et 13 passes décisives en 49 matchs la saison passée.

En outre, ce dernier est également annoncé sur le départ avec insistance, avec un intérêt de l'Atlético Madrid, déjà intéressé par les services du joueur avant qu'il ne signe chez les Gunners.

Sur la toile et plus précisément via Twitter, un sondage a été posté à son égard.

Celui-ci a reçu plus de 9.000 réponses pour l'heure. Quant aux réponses des internautes, 71% votent pour une vente de l'ancien lyonnais tandis que seulement 29% pensant que le conserver la saison prochaine est la meilleure option.

With rumours linking Lacazette to Atlético Madrid surfacing once more, would you prefer to keep him this summer in hope that he rediscovers his best form or sell & reinvest the funds?