Le Soulier d'Or s'Ã©loigne pour Leo Messi

Leo Messi est aux portes des 700 buts en carrière professionnelle et ne parvient pas à passer le cap. Une chose à laquelle il ne nous a pas habitués, lui qui a souvent surpassé ce genre de marques avec de grandes performances telles que des doublés ou des hat-tricks.

Curieusement, ou pas, cette petite panne du capitaine argentin du FC Barcelone intervient justement au moment où le Barça a du mal à avancer, et qu'il s'est fait devancer par le Real Madrid à la tête de la Liga.

L'attaquant blaugrana a passé deux matches consécutifs sans cadrer un tir, une chose qui ne lui était plus arrivé depuis cinq ans maintenant. Contre le Celta Vigo, le joueur a manqué de précision dans des frappes qu'il a pourtant l'habitude de cadrer et de transformer en occasions.

Contre l'Athletic Bilbao au Camp Nou, Leo Messi a frappé sept buts, mais n'a pas cadré une seule fois. Peut-être qu'avec un peu plus de précision, les joueurs blaugrana n'auraient pas souffert autant contre les Basques.

Le sextuple Ballon d'Or n'avait pas marqué non plus contre Séville, et n'a plus trouvé le chemin des filets depuis la rencontre contre Leganés. En revanche, le capitaine du Barça a su compenser son manque de but en multipliant les passes décisives sur les dernières rencontres, et a été le passeur du but de Rakitic contre l'Athletic, et des deux buts de Suárez contre le Celta.

Des passes décisives très importantes pour son équipe. Néanmoins, ces passes décisives ne l'aideront pas à remporter un nouveau Soulier d'Or européen. Avec 21 buts pour le moment et six matches restants, Leo Messi se trouve à 13 buts de Robert Lewandowski, et s'éloigne de la possibilité de remettre la main sur le trophée.