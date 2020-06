329 jours. C'est exactement le nombre de jours que Marco Asensio a passé loin des terrains de football après s'être blessé gravement aux ligaments du genou en présaison.

Presque 10 mois après sa rupture du ligament croisé, Asensio a pu rejouer au football avec le Real Madrid. Et contre Valence, il ne lui a fallu que 30 secondes pour inscrire un but pour son retour.

Asensio ne pouvait pas être plus heureux, et a publié un message après la rencontre sur les réseaux sociaux : "Cela faisait des mois que j'attendais ce moment."

"Ce furent de nombreux jours de travail, de sacrifice et de persévérance. Ce but est décicacé à toutes les personnes qui m'ont aidé et accompagné dans ce processus de récupéraiton si long. Le sourire est de retour", a annoncé le joueur sur Twitter.