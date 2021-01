Le Sporting Portugal bat le FC Porto et file en finale

Le Sporting a battu le FC Porto 2-1 ce mardi en demi-finale de la Coupe de la Ligue, qui s'est déroulée à Leiria.

C'était pourtant bien parti pour Porto qui a ouvert le score à la 79e grâce à un but de Marega résultant d'une action individuelle de l'attaquant malien qui a ouvert la voieaux Portistas.

Jovane Cabral, entré en seconde période, a marqué le but de l'égalisation sur un superbe tir en poteau rentrant. Le jeu a été intense, mais pas toujours agréable à l'oeil, avec plusieurs absences, en raison des infections Covid-19. Le plus souvent un signe pour le FC Porto, mais pas très exubérant.

Au cours des 20 dernières minutes, le même Jovane Cabral marque le deuxième but victorieux et place le Sporting en finale de Coupe de la Ligue, en attendant l'autre finaliste, qui se jouera entre le SC Braga et le Benfica prévu ce mercredi.