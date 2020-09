Le Stade Rennais à la recherche d'un défenseur

Grace à leur qualification en Champions League, les Rennais ont pu se montrer ambitieux sur ce mercato, avec notamment l'arrivée de Guirassy, Terrier et Aguerd pour plus de 30 millions d'euros. Mais d'après 'L'Équipe', le club breton ne veut pas s'arrêter là et cherche encore à recruter un défenseur central.

Après la piste Salisu, finalement parti à Southampton, et les rumeurs Luiz et Godin, on se dirigerait finalement vers Mohamed Simakan, actuel central de Strasbourg. Le seul problème, c'est son prix : Strabourg en demanderait 15 millions d'euros. De plus, d'autres équipes seraient sur le coup, comme l'Atalanta, l'AC Milan ou le Bayer Leverkusen.

Pour autant, on devrait en savoir plus dans les prochains jours, car la vente d'Edouard Mendy à Chelsea devrait accélérer les choses.