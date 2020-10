Le Stade Rennais peut-il s’en sortir en Ligue des Champions ?

Une première pour le club breton qui n’a encore jamais foulé les pelouses de la prestigieuse compétition européenne, et qui arrive comme un réel outsider dans son groupe E.

Ne pas sous-estimer les Rennais

Après deux années de suite en Ligue Europa, le Stade Rennais peut enfin jouer dans la cour des grands. Il avait commencé à prouver qu’il en était capable durant la saison 2018-2019, lorsqu’il avait été tout près de réaliser un exploit en huitième de finale d’Europa League contre Arsenal (3-1 à l’aller puis défaite 3-0 au retour). Cette même année, le club avait à nouveau titillé les plus grands en allant arracher à l’invincible PSG sa Coupe de France (2-2, 8-7 t.a.b.).

Aujourd’hui les Bretons se présentent en Champions League en tête de la Ligue 1, invaincus au bout de 6 journées (4 victoires et 2 nuls). Ils arrivent surtout dans leur Groupe E riches d’un effectif de qualité, que ce soit avec des joueurs cadres et solides tels que le capitaine Damien Da Silva ou les milieux de terrain Steven Nzonzi et Clément Grenier, mais aussi avec sa pépite Eduardo Camavinga.

La seule ombre au tableau reste toutefois le récent départ de l’un des meilleurs membres de son groupe, Raphinha. Le Brésilien a finalement répondu à l’appel de la Premier League en s’engageant à Leeds United au sein de l’effectif de Marcelo Bielsa lors du dernier jour du mercato. Depuis son arrivée du Sporting Club Portugal en 2019, l’ailier droit a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives sous les couleurs rennaises.

Combien de chances de passer ?

Le tirage au sort du 1er octobre aura donc décidé que le Stade Rennais affrontera Chelsea, le FC Séville (tenant du titre de la Ligue Europa) et le club russe Krasnodar au sein de son Groupe E. Les Blues et les Andalous sont d’ores et déjà annoncés comme favoris de la poule par les bookmakers. Mais d’après les meilleurs sites de paris arabes recensés sur arabianbetting.com, les joueurs de Julien Stéphan ont quelques chances de passer. Ils y sont cotés en moyenne à 4.5 pour se qualifier au tour suivant, derrière le club espagnol (1.4) et les Anglais (1.2), mais loin devant Krasnodar, coté à 16 (chiffres du 6 octobre).

À moins d’un exploit, le scénario acceptable, et peut-être le plus probable, serait donc de voir Rennes décrocher une 3e place qui lui permettrait de continuer sa saison européenne en Europa League. Les Bretons iraient donc peut-être y retrouver leurs compatriotes du LOSC et pourquoi pas atteindre le stade des quarts de finale avec lequel ils avaient flirté en 2019.

En attendant, selon un récent sondage lancé par le compte Twitter officiel de l’UEFA Champions League, 45% des votants pensent que Rennes sera le débutant de la compétition qui impressionnera le plus (45 393 votes). Quel qu’en soit le scénario, cette saison en Ligue des Champions sera historique et inédite pour le Stade Rennais qui va enfin vivre les frissons des grands rendez-vous parmi l’élite européenne.