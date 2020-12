Le système de sanction novateur de Nagelsmann au RB Leipzig

Julian Nagelsmann, l'entraîneur du RB Leipzig, qui tient tête au Bayern Munich actuellement en Bundesliga, innove chaque jour dans les séances d'entraînement de son équipe.

Dans une interview accordée à 'Xing', il a expliqué que si un joueur est en retard pour une réunion ou un entraînement, il doit satisfaire le souhait d'un employé du club. Il semble que Nagelsmann lui-même possède une liste de souhaits et de demandes, dans une limite financière, que les employés ont déjà faits.

"Après les matches, il y a toujours des critiques individuelles. Ceux qui réussissent sont félicités devant le groupe et nommés Homme du match. Nous avons également un système de bonus qui permet à toute notre équipe, y compris les physiothérapeutes, les entraîneurs de récupération et les psychologues, de participer au succès. Je remplis le pot de bonus et je le donne quand le travail est bien fait", a déclaré aux médias l'entraîneur de l'équipe allemande, qui aime aussi récompenser ses employés.

Il a ajouté : "Les vêtements font l'homme, il y a quelque chose en eux. Cela signifie que j'aime porter ce qui me fait du bien, ce avec quoi je suis à l'aise et ce qui me fait rayonner quand je le porte. Tout le monde n'aime pas ça, et oui, parfois cela crée un sujet de conversation autour de moi. Mais je ne le fais pas aussi consciemment que je suis parfois censé le faire."

"J'ai généralement deux ou trois costumes différents pour les matches, puis je décide spontanément de ce dont j'ai envie. Et parfois, je laisse mon staff vérifier mon choix", a-t-il déclaré.