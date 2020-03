Le tacle de Bailly à Mourinho, l'homme qui l'a recruté à Manchester United

Après plusieurs semaines sur la touche, Eric Bailly semble retrouver des sensations à Manchester United. Le défenseur central retrouve la compétition en 2020 et entre dans la dynamique des Red Devils;

A 'ESPN', Bailly a parlé de ses derniers mois à United et, indirectement, a critiqué le travail de José Mourinho, l'homme qui l'a recruté, en le comparant à Ole-Gunnar Solskjaer.

"C'est important de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a été joueur, qui comprend les situations que peut traverser un joueur", a expliqué l'ancien joueur de Villarreal.

"Le football n'est pas un sport qui se joue seulement sur le terrain. C'est aussi tout ce qui entoure un match et ce sont des choses que les gens ne voient pas, normalement", a poursuivi l'Ivoirien.

Bailly, qui a joué cinq matches cette saison après être revenu d'une grave blessure, a fait l'éloge de Solskjaer. "C'est quelqu'un qui comprend tout cela et qui aide beaucoup l'équipe. En plus d'être entraîneur, il est une personne normale. C'est comme un oncle pour nous et avoir quelqu'un commme lui dans le club donne plus de force aux joueurs".