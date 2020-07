Le TAS a débouté Santos, qui réclamait plus de 61 millions d'euros au Barça

Bonnes nouvelles pour le FC Barcelone. L'équipe blaugrana a communiqué que le TAS a débouté la demande de Santos auprès de la FIFA.

L'équipe brésilienne a réclamé au Barça plus de 61 295 000 euros de dommages et intérêts, avec les sanctions sportives correspondantes, suite au transfert de Neymar.

"Le TAS considère que le contrat entre Santos et le joueur a été résilié suite à un accord mutuel et que le FC Barcelone n'a pas brisé celui-ci en versant au père du joueur et à la société N&N des indemnités supplémentaires. Le TAS indique aussi que le FC Barcelone n'a pas eu de conduite frauduleuse lorsqu'il a signé un pré-contrat avec Neymar Jr, et qu'il en va de même lorsqu'il a signé un accord de transfert avec Santos", peut-on lire sur le communiqué du FC Barcelone.

De même, le TAS a condamné le club brésilien à payer les frais de procédure à Barcelone, pour un montant de 200 000 francs suisses, soit un peu plus de 188 000 euros.

Santos a poursuivi le FC Barcelone pour un prétendu contrat bouclé en 2013. En échange, Neymar et son père auraient reçu une prime pour avoir signé et non prolongé avec Santos.