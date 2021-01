Le temps incroyable de Villa pour ses débuts en tant qu'athlète

L'ancien footballeur international David Villa, meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole, qui a raccroché les crampons il y a un an, a fait ses débuts jeudi en tant qu'athlète lors du San Silvestre Vallecana avec un temps de 38:09 minutes sur dix kilomètres, à un rythme de 3:43 au kilomètre.

Sur le circuit de l'Ensanche de Vallecas, dans le froid et le vent, "el Guaje", portant le dossard 256, a terminé 253e du classement général et 31e de sa catégorie, celle des plus de 35 ans (il en a 39).

L'asturien, meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole avec 59 buts et meilleur buteur espagnol en Coupe du monde avec neuf unités, a perdu six kilos depuis qu'il a pris sa retraite du football et s'entraîne comme coureur populaire sous la direction de Fernando Marquina, qui a également conseillé Raúl González lorsque le Madrilène a quitté le football pour la course à pied.

"À la fin j'ai souffert, parce que ce n'est pas mon truc. Je cours depuis peu mais c'est un plaisir d'être avec les phénomènes de l'athlétisme et l'année prochaine je reviendrai sûrement", a déclaré Villa à 'Telemadrid' après la course, remportée par le Kenyan Daniel Simiu Ebenyo en 27 minutes et 42 secondes.

Villa, champion du monde avec la Roja en Afrique du Sud en 2010, a pris sa retraite le 1er janvier 2019 alors qu'il jouait au club japonais du Vissel Kobe (où joue actuellement Andrés Iniesta), après avoir joué, entre autres, au Real Sporting de Gijón (où il a été formé), à Saragosse, Valence, Barcelone et à l'Atlético de Madrid.