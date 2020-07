"Le test Covid de Vinicius a eu un problème, nous allons le répéter"

L'entraîneur du Real Madrid, Zidane, s'est exprimé en conférence de presse d'avant match ce jeudi avant la rencontre contre Alavés.

Le technicien français a voulu commencer par analyser l'importance de ce match pour son équipe : "Nous savons l'importance du match, mais nous allons jouer pour gagner. Nos adversaires sont difficiles en raison de leur situation et nous sommes prêts à continuer dans la course au titre."

Sur l'importance du titre pour lui et ses hommes, il a expliqué : "Je ne vais pas parler de ce qui ne s'est pas encore produit, mais seulement du match de vendredi prochain. Nous avons un match très important et c'est la seule chose qui m'inquiète."

Zidane a été interrogé sur l'isolement de Jovic : "Vous savez ce qui s'est passé. Vous avez l'information, il ne sera pas avec nous, mais il reviendra rapidement. Ce sont des choses qui arrivent. Il n'est pas heureux non plus. En tant que footballeur, il ne changera rien, c'est un très bon joueur. Nous comptons sur lui, comme toujours, et nous attendons l'année prochaine. Cette année, il a eu de petits problèmes qui l'ont empêché d'être avec nous."

Zizou a également évoqué l'état de santé de Vinicius, un nouvelle qui a surpris tout le monde : "Le test Covid de Vinicius a eu une anomalie et nous allons le répéter cet après-midi. Il n'était pas positif ni négatif, et c'est pourquoi nous devons le répéter. Ces choses peuvent arriver. J'espère qu'il sera avec nous vendredi sans problème".

"Eden Hazard a une gêne, ce n’est pas une blessure. Il s’est entraîné normalement et j’espère qu’il sera avec nous pour les derniers matches de Liga, et de la Ligue des champions'", a-t-il déclaré sur le Diable Rouge qui s'est entraîné avec le groupe ce jeudi.