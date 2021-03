"Le Top 4 n'est pas ma prÃ©occupation immÃ©diate"

Après la rencontre, Jürgen Klopp est revenu sur l'objectif de terminer dans le Top 4 : "Vous pouvez imaginer que ce n'est vraiment pas ma préoccupation pour le moment. Je comprends que vous devez demander cela, mais je ne peux pas y penser. Nous devons gagner des matches de football, nous devons gagner un match de football, ce serait déjà utile et ensuite nous verrons le reste."

"Croyez-moi, ces garçons en veulent, mais cela ne fonctionne pas pour le moment et il y a quelques raisons à cela. Nous ne marquons pas de buts et nous en concédons au moins un, ce qui semble suffisant pour le moment contre nous", a assuré l'Allemand malgré les derniers résultats de ses joueurs.

Klopp a évoqué la marche à suivre, et les prochains matchs de son équipe dont la Ligue des champions : "Le prochain match se déroulera dans une compétition différente où nous n’avons pas été trop mauvais jusqu’à présent, mais ce sera difficile, nous devons donc nous assurer que nous sommes prêts pour cela. Si nous pouvons passer, ce qui n'est pas garanti, cela pourrait donner de la confiance."

"Ensuite, nous avons les Wolves, qui sont difficiles à jouer, puis nous avons quelques semaines de congé à cause du match de Chelsea et de la trêve internationale et de tout ce genre de choses. Nous devons utiliser ce temps, nous devons espérer que tous les garçons qui vont dans leurs équipes nationales reviennent en bonne santé, comme toujours", a-t-il ajouté. "Ensuite, je pense qu'il y a encore neuf ou 10 matches à disputer, ce qui ressemble à 27 ou 30 points, donc il y a beaucoup à faire."