Le top 5 de Joao Félix en Ligue des champions

Joao Felix est clair. Son "top 5" des joueurs de la Ligue des champions est constitué de Jan Oblak, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Neymar et Leo Messi. Le joueur a été interrogé à ce sujet avec Joe Gomez lors d'un événement de 'Playstation' et n'a eu aucun scrupule à choisir ses rivaux.

Il est frappant de constater qu'un seul d'entre eux est son coéquipier. Les autres font ou ont fait partie d'équipes qui se battent habituellement avec l'Atletico Madrid pour la gloire nationale ou internationale. Les cas les plus surprenants sont ceux du Merengue Ramos et de l'ancien du Real Cristiano Ronaldo.

Dans cette retransmission en ligne, on a montré à l'attaquant de Cholo Simeone des images du match à Anfield au cours duquel les Colchoneros ont éliminé Liverpool. "Que de bons souvenirs de cette soirée", a-t-il dit, conscient du caractère historique de ce match.

Il y avait aussi de la place pour un peu de rigolade. Joao et Joe ont joué quelques matches de FIFA 21, le jeu vidéo de football le plus populaire, et, après avoir marqué un joli but avec Carrasco et s'être fait demander s'il a autant de qualité dans la vie réelle que dans le jeu, il a plaisanté : "Bof, pas autant".