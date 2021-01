"Le transfert de Diallo similaire à celui de Cristiano Ronaldo"

Rio Ferdinand a décrit Amad Diallo comme un "joueur de classe mondiale" potentiel et estime qu'il y a des comparaisons avec le moment où Manchester United a signé Cristiano Ronaldo en provenance du Sporting Lisbonne. Manchester United a conclu un accord pour signer Amad Diallo de l'Atalanta en octobre dernier, le joueur restant en Italie avant de rejoindre les Red Devils en janvier.

Amad Diallo arrive à Manchester United quelque peu dans l'anonymat - bien que le manager Ole Gunnar Solskjaer ait déclaré qu'il avait des "capacités spéciales" - mais il a impressionné de nombreux observateurs de Serie A avec son rythme et ses dribbles. Ces attributs étaient similaires à ce que Ronaldo a apporté à Old Trafford du Sporting Lisbonne en 2003. Comme Diallo, Ronaldo avait 18 ans lorsqu'il a déménagé dans le nord-ouest de l'Angleterre et Ferdinand espère voir le joueur avoir un impact similaire aux quintuple vainqueur du Ballon d'Or.

"Nous venons juste d'acheter un jeune à Atalanta et j'espère qu'il fera quelque chose", a déclaré l'ancien défenseur de Manchester United sur le podcast 'Rio Ferdinand Presents FIVE'. "Si vous voyez ses vidéos et parlez aux gens du club qui sont impliqués dans son achat, potentiellement cet enfant pourrait être un joueur de classe mondiale. Les gens de Manchester United pensent que cet enfant est celui qu'ils ont déterré".

Mentionner Amad Diallo dans la même phrase que Cristiano Ronaldo est un peu audacieux, mais Rio Ferdinand estime qu'il y a des similitudes avec le moment où le club a recruté au club un adolescent relativement inconnu en provenance de l'équipe portugaise du Sporting CP. "Je ne veux pas mettre la pression de Ronaldo sur lui, mais personne ne savait pour Ronaldo lorsque nous l'avons acheté à part les Portugais", a déclaré Ferdinand.

"Ce gamin semble similaire en ce sens et si vous voyez ses vidéos et la façon dont les gens parlent de lui, le monde est à lui s'il s'applique correctement". Alors que Ronaldo est arrivé à United comme un inconnu relatif, il est venu avec une soif de s'améliorer et de se conduire vers la gloire. Il a remporté le titre de Premier League à trois reprises avec les Red Devils, ainsi qu'une couronne en Ligue des champions, avant de se diriger vers le Real Madrid et de se propulser au rang de superstar.