Le coronavirus pourrait contraindre le BarÃ§a Ã  oublier Lautaro

Le coronavirus va coûter très cher aux clubs. Non seulement en raison du manque de revenus cette saison, mais aussi pour réaliser les transferts cet été.

La pandémie du coronavirus ne cesse de progresser dans le monde et a contraint le monde à s'arrêter, le football aussi a été touché, plusieurs joueurs et entraîneurs touchés par le virus, et tous les événements sportifs suspendus. Cela pourrait coûter très cher aux équipes et la situation actuelle pourrait avoir des séquelles l'année prochaine.

Il ne sera pas si facile de recruter de nouveaux joueurs et de leur offrir des salaires stratosphériques. L'un des principaux clubs touchés par cette situation pourrait être Barcelone.

Le club 'culé' continue de se battre pour faire de Lautaro le successeur de Luis Suarez cet été, mais le coronavirus pourrait pousser l'équipe catalane à tirer un trait sur Lautaro.

La clause libératoire du joueur Albiceleste est de 111 millions d'euros, une somme que peu d'équipes pourraient se soumettre à payer après cette crise, même le Barça, qui désir tant le joueur.

À Milan, ils sont conscients de cette situation et savent déjà que leur buteur pourrait bien rester une année de plus au club.