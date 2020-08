"Le transfert de Neymar est impensable, nous n'essaierons même pas"

Il y aura toujours des rumeurs qui évoquent un rapprochement entre Neymar et le FC Barcelone, même si la pandémie de Covid-19 a provoqué une crise importante dans le monde du football.

Et si les médias assurent parfois que le Barça pourrait tout de même tenter de le recruter, le président du club catalan, Josep María Bartomeu, a mis fin aux rumeurs de ce mercato estival.

Dans un entretien pour 'Sport', le président du FC Barcelone a assuré que son club ne pourrait pas se le permettre cet été : "Face à cette situation, c'est impensable..."

"Le Paris Saint-Germain ne veut pas non plus le vendre. L'été dernier, nous avions très envie de le faire mais il n'y aura aucune tentative cet été", a assuré le plus haut dirigeant du club blaugrana.

"Le club a perdu 200 millions d'euros de revenus entre mars et juin. Nous avions prévu de faire rentrer 1.1 milliard d'euros en 2020-2021 mais ce sera surement 30% de moins. Il faut s'adapter et regarder quels sont les investissements les plus importants", a-t-ajouté.

"Je pense que les gros transferts sont terminés, à l'exception d'un échange de joueurs... Nous sommes tous affectés. Ça ne va pas être une dure année, mais trois ou quatre", expique Bartomeu dans son entretient.

Enfin, il a aussi évoqué Lautaro Martinez : "Nous avons parlé avec l'Inter pendant plusieurs semaines. Les conversations sont arrêtées en raison d'un accord commun. La situation n'invite pas à faire de grands investissements..." Ni Neymar ni Lautaro ?