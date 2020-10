"Le transfert de Thomas fut la nouvelle la plus importante de ma vie"

Le transfert de Thomas Partey à la dernière minute du mercato estival a surpris de nombreux amoureux du ballon rond et principalement les supporters d'Arsenal.

Si tout semblait terminé, Arsenal a payé le montant de la clause libératoire de Thomas Partey à l'Atlético Madrid dans les derniers instants du mercato pour recruter le Ghanéen.

"À partir de maintenant, c'est la meilleure nouvelle de ma vie. J'avais rêvé de voir Thomas atteindre tout cela, je sais qu'il y a des choses encore plus grandes à venir. Ce n'est que le début", a confié Jacob Partey, père de Thomas pour 'Joy Sports'.

"Le matin, nous avions prié et nous avons reçu un message. Il m'a demandé où était sa mère et je lui ai répondu qu'elle était à côté. Il nous a demandé si on avait prié et je lui ai dit que oui. Il a dit que nous devions continuer et je lui ai dit que c'est ce que nous ferions. Après ça, j'ai dit à ma femme que quelque chose de bon allait arriver", raconte le père de la nouvelle recrue d'Arsenal.

"Nous n'avons pas été dérangés par la pression parce que nous savions qu'une grande équipe arriverait pour Thomas. Nous savions que d'autres équipes étaient intéressées, comme la Juventus ou Chelsea. Nous savions que Dieu était avec nous. Quand ils l'ont annoncé, nous nous sommes mis à danser", a-t-il ajouté.