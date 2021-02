Monaco s'est imposé ce dimanche sur une visite 4-3 à Nîmes, lors d'un match pour le 24e journée de Ligue 1.

Le Russe Aleksandr Golovin, qui a signé un triplé (à la 3e, 12e et 62e minutes, les deux premiers avec des passes décisives de Fode Ballo) et a également fourni une passe pour le quatrième but des Monégasques, marqué par Kevin Volland.