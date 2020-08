Le trois joueurs désirés par Koeman

Ronald Koeman est le nouveau chef du banc du Camp Nou. Le héros de Wembley est arrivé à Barcelone pour mener le club dans un processus de transition qui s'annonce compliqué.

Lors de sa présentation, l'entraîneur batave a clairement affiché son souhait de changer une équipe qui, après avoir été au sommet il y a quelques années, semble avoir touché le fond. Pour un retour au premier plan, certains joueurs devront faire leurs valises et d'autres vont devoir débarquer en Catalogne.

Koeman a déclaré à 'Ziggo TV', chaîne de télévision hollandaise, qu'il attend de nouveaux visages au sein de son effectif pour mener au mieux son projet, bien que cette tâche s'annonce compliqué vue la conjoncture actuelle. "Les grands clubs souffrent de pertes financières incroyables, ce qui fait qu'il sera difficile de faire venir cinq ou six nouveaux joueurs dans l'immédiat", a argumenté le technicien.

Même s'il semble compliqué de voir arriver six nouveaux joueurs, l'auteur du but qui a offert au Barça sa première Coupe d'Europe pense pouvoir faire venir au minimum trois hommes.

D'après 'AS', ces trois hommes sont déjà identifiés. Il s'agirait de Donny Van de Beek, Lautaro Martinez et Eric Garcia.

L'attaquant argentin était déjà dans les petits papiers de Bartomeu, il représenterait la relève idéale à Luis Suárez qui lui pourrait l'institution blaugrana.

Eric Garcia, dont le contrat se termine en 2021 paraît être le plus abordable. De plus il connaît la maison et Koeman pourrait faire de lui, avec le temps, le nouveau Piqué.

Enfin, pour renforcer un milieu de terrain en manque cruel d'intensité, l'entraîneur hollandais aimerait reformer la paire De Jong-Van de Beek. Le joueur de l'Ajx a été pendant plusieurs mois courtisé par le Real Madrid et Manchester United, mais l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc 'culé' pourrait changer la donne.

L'incorporation de ces trois joueurs pourrait permettre au Barça un retour aux sommets. Pour s'offrir ces joueurs, le Barça devra casser sa tirelire et se débarrasser de plusieurs joueurs de l'effectif actuel.