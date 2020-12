Le troisième derby manqué par Hazard

Après le départ de Cristiano Ronaldo et une année de transition au Real Madrid, le club a misé sur Eden Hazard. Un an et demi plus tard, des blessures lui ont fait manquer plus de trente matches, dont plusieurs importants.

Le Belge est rarement présent lors des grands rendez-vous. Il était certes revenu à temps pour le match retour contre Manchester City dans la phase finale de Ligue des Champions à Lisbonne et cette saison, il a également participé aux rencontres face à 'Gladbach et l'Inter, mais les blessures sont à nouveau apparues.

Le 28 novembre, Hazard a subi une blessure à la cuisse droite, la date de sib retour n'a toujours pas été fixée. S'il était annoncé pour faire partie de l'effectif de Zidane face à l'Atlético, l'objectif est désormais qu'il réintègre l'équipe avant 2021.

Ce sera le troisième derby que le Belge manquera. Il n'en a disputé qu'un depuis son arrivée, le premier, un 0-0 le 28 septembre 2019 au Wanda Metropolitano. Il s'agissait alors de son cinquième match officiel avec le Real et, un mois plus tard, l'ancien Blues connaissait une blessure qui allait le tenir éloigné des terrains jusqu'en février.