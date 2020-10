Le troisième maillot de l'OM inspiré par l'univers du Hip-Hop

De nombreux rappeurs français ont commencé leur carrière à Marseille, où viennent de la région marseillaise. De ce fait, l'équipementier des Phocéens, Puma, a décidé de rendre hommage a cet art, bien ancré dans la ville.

"Pour ce maillot, Puma et l'Olympique de Marseille ont choisi de mettre à l'honneur l'art et plus particulièrement la musique puisque Marseille rayonne sur la France à bien des niveaux mais le hip-hop marseillais est également devenu une institution et un emblème de la culture phocéenne à travers les âges. Dès les années 90, Marseille fut une ville pionnière sur la scène hip-hop avec l'émergence de véritables références de ce mouvement musical. Aujourd'hui, elle est encore un des plus importants viviers de jeunes talents portant fièrement les couleurs de leur ville et de leur club."