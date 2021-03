Le CM de Benevento exulte après la victoire de son équipe contre la Juve

Cette nuit, tout Benevento dormira sur ses deux oreilles après la victoire de son équipe. Un succès hallucinant contre... la Juventus de Cristiano Ronaldo. L'équipe de Filippo Inzaghi a été chercher la victoire au Juventus Stadium grâce à un but de Gaich presque offert par Arthur.

Ces trois points veulent dire beaucoup pour l'actuel 16e de Serie A, en effet, Benevento n'avait plus gagné depuis le 6 janvier 2021.

La 'Vecchia Signora' dit pratiquement adieu à la lutte pour le 'Scudetto' après cette défaite, car l'Inter compte désormais dix points d'avance.

Après le match, les joueurs ont fêté la victoire dans les vestiaires et ont publié une photo relativement habituelle... puis le CM a pété un plomb et a exprimé sa joie via un tweet fou.