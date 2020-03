Le football espagnol et le monde tout entier ont pris la décision de rester à la maison face à la menace du Covid-19, qui plane sur la plupart des continents du monde.

Le sport est en quarantaine et les équipes du football européen ont été priées de rester chez elles. Une alternative qui a été prise par la plupart des équipes de football.

Et alors que personne ne sait encore quand reprendra la compétition, les joueurs professionnels continuent de s'entraîner chez eux pour éviter la propagation du virus, ou de l'attraper en dehors de chez soi.

Pour certains joueurs, comme plusieurs du FC Barcelone, cela leur donnera l'occasion de récupérer de leurs blessures et de ne pas manquer les plus gros matches de la saison. Voir le verre à moitié plein.

Si la Liga fait son retour dans un ou deux mois, certains joueurs de Quique Setién seront possiblement de retour, comme Sergi Roberto ou Arthur Melo. Mieux encore, Luis Suárez.

Blessé depuis le mois de janvier, l'international uruguayen a été opéré et aurait manqué la quasi-totalité de la saison. Aujourd'hui, le joueur aura le temps de terminer sa convalescence loin de la pression médiatique.

Quique Setién pourra donc réajuster son effectif dans le calme. Le Barça a vécu des semaines compliquées et cette période permettra aussi aux joueurs de déconnecter et de prendre leurs distances afin de revenir plus motivés que jamais.