Le vestiaire de la Roma veut revoir Dzeko capitaine

Dzeko n'est plus le capitaine de la Roma et ne le sera pas avant un certain temps. Le joueur de la Roma a été puni par son entraîneur pour indiscipline et, bien qu'il ait été autorisé à retourner à l'entraînement de groupe, Fonseca ne veut toujours pas faire de lui le leader de l'équipe.

Ainsi, cinq de ses coéquipiers, qui sont en effet des poids lourds de l'équipe, ont demandé que son statut soit restauré, selon le 'Corriere dello Sport'. Il s'agit de Pellegrini, Mancini, Cristante, Spinazzola et Mirante. La réponse du club a été claire : non.

Un geste clé qui aura fait plaisir à Edin car Pellegrini, choisi pour prendre sa place de capitaine, fait partie des joueurs à voiloir revoir le Bosnien capitaine. L'héritier de Totti est fidèle à son coéquipier, même si cela implique de faire baisser son statut.

D'autres voix importantes chez les Romains sont d'accord avec cette thèse. Walter Sabatini, ancien directeur du club, a récemment déclaré que "l'on ne rétrograde pas un capitaine à moins qu'il ne commette un meurtre". Il exagérait, mais il voulait dire que la mesure n'est pas correcte.