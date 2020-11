Varane : "Le vestiaire du Real Madrid est très uni"

Raphaël Varane était en conférence de presse ce lundi après-midi dans le cadre de l’avant-match de Ligue des Champions contre l'Inter Milan.

Le Français a été interrogé sur sa complicité avec Sergio Ramos (qui vient de fêter son 500e match en Liga) : "En tant que défenseur, je me sens toujours plus à l'aise lorsque l'équipe défend de manière plus compacte. Quand nous défendons moins bien, il faut prendre des décisions plus compliquées derrière. Les derniers résultats en Ligue des champions sans Sergio... L'équipe n'a pas été bonne. Sergio apporte beaucoup sur le plan collectif, ce caractère qu'il a est toujours très bon pour l'équipe. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais sans lui nous n'avons pas été au niveau défensivement en Ligue des champions. Mais ça concerne tout le monde. Je le rends meilleur et il me rend meilleur aussi. Nous devons tous être unis. Nous connaissons l'importance de Sergio, mais nous devons être un groupe."

Ce matin, le Real Madrid a annoncé que son défenseur Eder Militao avait été testé positif au coronavirus. Une situation à laquelle il faut se préparer en ces temps de crise sanitaire, selon Varane. "Nous savons que dans cette période il faut se préparer à ce genre de choses, ce genre d'imprévus. Nous n'avons pas pensé à ne pas jouer le match, il faut toujours être préparé et s'adapter à n'importe quelle situation. La préparation des matchs est un peu compliquée, avec chaque fois deux ou trois tests pour être tranquille."

Avec Militao forfait, Zidane n'aura que quatre défenseurs valides pour demain soir. "Le calendrier est compliqué, il y a beaucoup de matchs, lance Varane. Il y a des blessures et on essaie de bien se préparer sur le plan physique pour jouer tous les trois jours. Ce ne sera jamais facile, mais il faut être préparé, travailler très dur et pas penser aux blessures. En Europe, il y a beaucoup de joueurs qui se sont blessé avec ce rythme de matchs."

"Le vestiaire du Real Madrid est très uni, affirme le champion du monde. Nous connaissons le contexte, la responsabilité et la difficulté de jouer à Madrid à cause de la pression qu'il y a, à cause de ce qui se dit à l'extérieur. Nous y sommes habitués. On s'entraide. À l'extérieur, quand les résultats ne sont pas bons, la pression est très forte et quand ils sont bons on cherche quand même quelque chose, donc on sait qu'il faut être unis sur le terrain et à l'extérieur. Cela dépend de nous, il y a d'autres choses qui n'en dépendent pas."

A la peine en Ligue des champions (une défaite et un nul), le Real Madrid doit trouver une dynamique dès mardi soir face à la formation italienne. "C'est vrai qu'on manque un peu de régularité, peut-être pour différentes raisons, explique l'ancien lensois. Le calendrier est compliqué, la préparation a été un peu différente cette année. Nous pensons beaucoup à nous améliorer. Nous avons fait de très bonnes choses et nous devons continuer comme ça. Nous allons avoir besoin de tout le monde avec ce calendrier, chacun doit donner le meilleur de lui-même. Nous allons poursuivre nos efforts pour que cette saison spéciale soit très bonne."