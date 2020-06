Le vrai leader offensif de Liverpool

Le laboratoire de statistiques de ProFootballDB a choisi d'observer les statistiques des puissances offensives des plus grandes équipes d'Europe. Et en se penchant sur les chiffres de Liverpool, une statistique saute principalement aux yeux : le joueur qui apporte le plus offensivement n'est pas un attaquant.

Le "leader" offensif des Reds n'est autre que Trent Alexander-Arnold. Pour calculer la contribution offensive de chaque joueur, nous avons additionné tous les buts, passes décisives, centres, passes clés et dribbles. Et le joueur qui en ressort est bien le défenseur latéral anglais.

Les statistiques offensives d'Alexander-Arnold représentent 23,3% des actions offensives de l'équipe de Jürgen Klopp. La contribution offensive de Mohamed Salah est de 12,8%, et Robertson occupe la dernière place du classement avec 11,9%.

Comment expliquer l'importance du défenseur latéral en attaque des Reds ? C'est simple. Rien que ses centres dans la surface de réparation provoquent un danger important pour les adversaires des joueurs de Liverpool. Les centres de Trent réalisés cette saison sont au nombre de 312. Le joueur a tiré 45,5% des centres de l'équipe red.

Les passes clés (toutes les passes qui peuvent générer une action de but) représentent aussi une grande partie de l'apport de Trent Alexander-Arnold en attaque. L'Anglais en a réalisé 75, soit 21,1% du total de l'équipe.

Ce n'est pas le seul club européen pour lequel le leader ne fait pas partie du trio offensif. Pour le Paris Saint-Germain, c'est Ángel di María qui occupe ce statut et qui provoque 23% des actions offensives de l'équipe.