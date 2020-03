Le XI de joueurs de Jorge Mendes contre celui de Mino Raiola

Et si les agents qui ont le plus de pouvoirs pouvaient aligner un onze type, à savoir Jorge Mendes et Mino Raiola ? À ProFootball, nous l'avons fait et nous vous présentons les deux XI les plus compétitifs.

Pour cela, nous avons scruté la valeur des joueurs sur le marché actuel au peigne fin. Il est important de rappeler que les facteurs de ces choix sont nombreux et que les avis peuvent être partagés, mais il existe plusieurs critères, dont l'âge par exemple, qui peuvent faire pencher la balance.

C'est notamment le cas de Cristiano Ronaldo, dont la valeur est de 53,3 millions, Raúl Jiménez (65,8) ou encore Fabinho (53,7).

Et si l'on se penche de plus près, bien qu'il y en ait pour tous les goûts et les couleurs, le XI du représentant portugais semble être le plus compétitif. Toutefois, celui de Raiola correspond plus aux valeurs actuelles des joueurs.

Le XI de Jorge Mendes, en 1-4-4-2 : Ederson (43,4); Joan Cancelo (36,4), Gabriel Paulista (23,2), Rúben Dias (57,8), Ghoulam (8,9); Bernardo Silva (111,8), Fabinho (53,7), James Rodríguez (25,2), Di María (28,6); Cristiano Ronaldo (53,3) et Raúl Jiménez (65,8). Sa valeur totale est de 507,8 millions.

Le XI de Mino Raiola, en 1-4-3-3 : Donnarumma (44,6); Manolas (33), De Ligt (99,7), Romagnoli (40,2); Matuidi (7,3), Pogba (59,2), Verratti (53,3), Hirving Lozano (45,9); Kluivert (37,8), Haaland (33,8) et Insigne (71,4). Sa valeur total est de 536,2 millions.