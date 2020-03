Le XI de rêve de Fernando Torres

Après avoir confirmé qu'il se retire du football en tant que joueur, Fernando Torres peut se targuer d'une très longue et fructueuse carrière : Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan et Sagan Tosu, en plus de l'équipe nationale espagnole, les clubs qui ont bénéficié de ses services.

Maintenant plus détendu et loin du terrain, l'attaquant est passé par la chaîne officielle de Liverpool pour choisir son onze de rêve des joueurs avec lesquels il a partagé un vestiaire. Son onze idéal.

Il a laissé Iker Casillas de côté pour choisir Jan Oblak dans les cages. En défense, il a choisi Diego Godin, John Terry et Carles Puyol, trois vrais titans au centre de la défense.

Dans le milieu de terrain, on trouve Xavi Hernandez, Javier Mascherano et Xabi Alonso et Steven Gerrard, une légende d'Anfield.

Le trio de l'attaque, trois grandes connaissances de la Sélection : David Villa, Andrés Iniesta et lui-même, Fernando Torres. Il a laissé de grands noms de côté, mais il n'a pas dû être facile pour l'ancien joueur de choisir entre tant de "crack".