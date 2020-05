Le XI des prochaines stars du football

Lors des onze derniers jours, nous avons publié une série de rapports personnalisés sur des joueurs promis à un grand avenir. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont déjà une réalité, et plus un fantasme. Le but, armer ce qui pourrait être le onze de l'avenir.

Avec eux sur la pelouse, ce onze pourrait facilement dominer la prochaine décennie. Leur talent n'est plus à prouver, leur jeunesse et les indicateurs de performances relevés par ProFootballDB indiquent qu'ils ont tout pour devenir les références du football mondial.

Le système de classement ELO, passes clés, centres dans la surface, tacles, buts, passes décisives et d'autres paramètres qui régulent les données les plus objectifs des performances des joueurs ont été les critères utilisés.

Donnarumma dans les buts, Dest et Davies sur les côtés, De Ligt et Kouassi en défense centrale, Camavinga et Tonali au milieu de terrain, une ligne de trois attaquants formée par Jadon Sancho, Joao Feliz et Kai Havertz pour soutenir Erling Haaland en pointe.

Nous parlons d'une équipe composée de sept droitiers et quatre gauchers, un âge moyen de 19,09 ans réparti entre la Bundesliga (4), Serie A (3), Ligue 1 (2), Liga (1) et Eredivisie (1). Tous, sauf Kouassi et Camavinga, sont internationaux et jouent pour neuf sélections différentes : France, Italie, Angleterre, Allemagne, Portugal, Pays-Bas, Etats-Unis, Canada et Norvège.

Voici les analyses de chaque joueur :

Donnarumma, un géant précoce

Dest, le latéral 3.0

De Ligt, une tête multifonctionnelle

Kouassi, celui qui joue dans l'inconnu

Davies, d'un camp de réfugiés au Bayern

Tonali, du luxe et de la boue dans les pieds

Camavinga, le jeune magicien que l'Europe s'arrache

Jadon Sancho, impossible de ne pas tomber sous son charme

João Félix, un artiste de l'esquive

Havertz, ingénieur plus que footballeur

Haaland, le buteur qui méditait