Kai Havertz porte Chelsea vers les huitièmes

Chelsea n'a fait qu'une bouchée de Barnsley, pensionnaire de Championship, avec succès 6-0.

Tammy Abraham a ouvert le score et marqué ainsi son premier but de la saison (19e). Kai Havertz a ensuite inscrit un triplé (28e, 55e, 65e) et par la même occasion ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Ross Barkley (49e) et Olivier Giroud (83e).

A noter que Thiago Silva en a profité pour jouer son premier match avec les Blues. Titulaire, il a joué 61 minutes avant de céder sa place à Kurt Zouma.

Lors des huitièmes de finale, Arsenal se rendra sur la pelouse du vainqueur de Lincoln City-Liverpool (qui se jouera ce jeudi 24 septembre) et Chelsea sera également en déplacement, soit sur le terrain de Leyton Orient, soit sur la pelouse du Tottenham Hotspurs Stadium.