Leeds surprend et s'impose contre Leicester

Très mauvaise opération pour Leicester City à domicile ce dimanche, qui s'est incliné face à Leeds United pour le compte de la 21e journée de Premier League au King Power Stadium.

Pourtant, les Foxes avaient bien commencé la rencontre en ouvrant le score. Après un une-deux avec James Maddison, Harvey Barnes ouvrait le score (13e).

Mais Leeds égalisait deux minutes plus tard grâce à un but de Stuart Dallas (15e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires à la mi-temps sur ce score de parité, après des buts d'Ayoze Perez et Klich refusés pour une position de hors-jeu.

En seconde période, Patrick Bamford débloque la situation après un service de Raphinha (70e). L'équipe de Marcelo Bielsa scellait sa victoire avec un troisième but de Jack Harrison (84e).

Les Foxes pourraient perdre leur place sur le podium en cas de victoire cet après-midi de Liverpool contre West Ham (17h30). Leeds United remonte à la 12e place du classement.