Marcelo Bielsa va rester à Leeds

Marcelo Bielsa ne changera jamais. Habitué à signer des contrats d’une saison, et à les renouveler avant chaque exercice après avoir pesé le pour et le contre, le technicien argentin a fait une frayeur aux supporters de Leeds.

En effet, malgré le titre en Championship et la montée en Premier League, Bielsa n’a toujours pas prolongé à ce jour. Des rumeurs ont donc logiquement fait leur apparition au sujet d’un possible départ d’El Loco, mais il n’en sera rien.

"Je travaillerai la saison prochaine à Leeds United. Tout a été réglé et il est certain que je serai là la saison prochaine", a tranché l’ancien coach de l’OM en conférence de presse ce jeudi. Et par saison prochaine, Bielsa entend bien évidemment celle qui démarrera dans quelques jours.

Et tous les amoureux du football ont déjà hâte de voir Bielsa en PL. Et pour cause. Ce samedi, à 18h30, les Peacocks ouvriront le bal… sur la pelouse de Liverpool ! Un test grandeur nature pour les hommes de Bielsa, de champions à champions !