Leicester a besoin d'un attaquant

Le mercato d'hiver s'est terminé cette semaine, ce qui signifie que les joueurs restants sont ceux qui termineront la saison pour toutes les équipes. Et cela préoccupe Brendan Rodgers, qui a déploré que Leicester n'ait pas fait appel à un attaquant en janvier.

"Quand Vardy est en forme et qu'il joue, il reste l'un des meilleurs attaquants du championnat. Mais quand vous devez jouer autant de matches, il vous en faut plus d'un", a déclaré le patron des Foxes.

Et il comprend qu'Iheanacho ne suffit pas pour soutenir l'Anglais : "Il a été un grand soutien pour l'attaque, mais il n'a pas beaucoup joué là-bas et n'apporte pas les buts que nous aurions souhaités. Il faut quand même faire des projets et chercher le meilleur dans chaque poste, pas en attaque".

Rodgers a insisté sur le fait que Vardy a besoin de renfort : "On connaît l'âge de Jamie (34 ans). J'ai toujours confiance dans sa forme physique et ses qualités, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Nous devons l'aider et c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler au cours des prochains mois".

Interrogé sur les agents libres, Rodgers a écarté cette option : "Nous connaissons le marché et la situation, nous ne pensons donc pas que nous allons avoir un attaquant pour le moment. Nous le recherchons, mais nous pensons plutôt à l'été. En ce moment, il y a quelques trous dans l'équipe que nous aimerions combler. Si nous le pouvons, nous le ferons. Si ce n'est pas le cas, nous irons de l'avant avec ce que nous avons".