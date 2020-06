Barkley envoie les Blues en demi-finales de FA Cup

Manchester United et Arsenal étant d'ores et déjà qualifiés pour le dernier carré de la FA Cup, Chelsea et Leicester avaient pour ambition de s'ajouter à la liste ce dimanche après-midi. Sur la pelouse des Foxes, ce sont finalement les Blues qui se sont imposés et qui sont donc parvenus à se qualifier.

Chelsea s'est qualifié grâce à un but inscrit en seconde période par le milieu de terrain Ross Barkley, lequel a profité d'un centre de Willian pour conclure d'une frappe croisée et donner l'avantage à son équipe (63e).

Huit minutes plus tôt, Tammy Abraham pensait avoir marqué, mais le but inscrit par le numéro 9 des Blues a été refusé pour une position de hors-jeu. Le reste de la rencontre a été plutôt pauvre, surtout lors d'une première période particulièrement riche en imprécisions.

Dominés, les Foxes n'ont pas été en mesure d'élever leur niveau de jeu pour parvenir à inquiéter une équipe de Chelsea qui s'est contentée du minimum, à savoir se qualifier pour le dernier carré de la FA Cup.