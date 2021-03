Leicester et Leeds se battent pour un entraîneur

Le bon rôle de Rúben Amorim cette année au Sporting Portugal pourrait le faire débarquer en Premier League, où le portugais est très apprécié. Leicester et Leeds l'auraient chacun dans leur viseur.

'A Bola' affirme que les Foxes et les Whites veulent l'entraîneur convoité au Portugal. À 36 ans, Rúben Amorim a transformé le Portugal en deux saisons seulement.

Lors de la si singulière saison passée, il a pris les commandes au Sporting Braga en milieu de saison. Promu de l'équipe réserve pour sauver les meubles, il a pris en charge une équipe qui était 10e sur 18 et l'a aidée à terminer la saison à la 3e place.

Et l'autre Sporting, celui qu'on appelle "du Portugal", l'a rapidement capturé. Le résultat ? Après 21 matchs, les "lions" occupent la première place, avec 9 points d'avance sur son ancien club.

Ses performances ne sont pas passées inaperçues et ont traversé les frontières, les mers et les océans. En Premier League, on va se battre pour le signer, sans même avoir besoin d'accrocher l'étiquette de "nouveau Mourinho".

Selon le média cité ci-dessus, tant Leicester, avec Brendan Rodgers à la tête, que Leeds, avec el Loco Bielsa aux commandes, pensent à Amorim pour l'avenir. Mais il y a un problème : le Sporting, prévoyant cela, a mis une clause libératoire de 20 millions d'euros.