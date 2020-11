Leicester fait très peur ... même à Klopp: "Ils sont très forts"

Leicester est revenu au niveau qui lui a permis de remporter son titre historique de Premier League en 2016. L'équipe avait été couronnée meilleure équipe d'Angleterre, et celle-ci est, du moins pour le moment, sur la même voie.

Klopp est conscient du niveau de son prochain adversaire. Anfield accueillera un duel au sommet de la Premier League. "Leicester c'est Leicester. Ils sont très forts. Une vraie équipe", a déclaré l'entraîneur allemand lors de la conférence de presse d'avant-match.

Neuf victoires en 12 matches, toutes compétitions confondues, ne s'obtiennent pas en un claquement de doigts. Brendan Rodgers, ancien manager de Liverpool, a donné vie à un projet ambitieux et gagnant avec les Foxes.

Rodgers a lui-même réagi à ce bon début de saison : "Tout le monde doutait de la façon dont nous allions commencer après avoir perdu la qualification en Ligue des champions à la dernière journée la saison dernière. C'était une leçon, pas un échec".

De plus, l'équipe du King Power Stadium a réalisé le meilleur début de saison de son histoire avec 18 points sur 24 possibles jusqu'à présent. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, encore moins pour une équipe qui n'est pas considérée comme "grande".

Et Vardy est de nouveau le symbole de ce Leicester. L'attaquant anglais de 33 ans, qui en est à sa deuxième jeunesse, a déjà marqué huit buts et fait partie des cinq survivants du Leicester de Ranieri, aux côtés de Fuchs, Schmeichel, Albrighton et Morgan.