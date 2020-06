Leicester fixe le prix de Ben Chilwell

Si une équipe souhaite s'offrir les services de Ben Chilwell cet été, il faudra sortir les gros billets, car la direction de Leicester City n'a pas l'intention de se séparer de son joueur à n'importe quel prix.

Chelsea et Manchester City sont les deux clubs qui semblent pour le moment être le plus intéressé par le défenseur international anglais, et Leicester aurait fixé son prix.

Selon les dernières informations du 'Daily Mail', il faudra proposer un minimum de 55 millions d'euros pour négocier le transfert du joueur avec les dirigeants des Foxes cet été.

En attendant, le club du King Power Stadium continue de chercher un remplaçant pour le défenseur en cas de départ cet été, et son regard se serait posé sur Ryan Bertrand, de Southampton.